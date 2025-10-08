María Corina Machado afirma que hay "negociaciones internas" para sacar a Maduro

La líder opositora María Corina Machado reveló este martes que, según su perspectiva, miembros del entorno de Nicolás Maduro habrían estado negociando a sus espaldas fórmulas para removerlo del poder, a cambio de garantizarse cargos durante una eventual transición política.

Hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos”, afirmó Machado en una entrevista para el programa La Tarde de NTN24, celebrando su cumpleaños el mismo día.

De acuerdo con reseña de El Nacional, Machado también se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de cerrar la puerta a un diálogo diplomático con el gobierno venezolano, señalando que esto confirma la visión de la oposición: que en Venezuela opera “un conglomerado criminal complejo” y no una dictadura convencional. “Abrir la boca y decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias”, subrayó, en referencia a las personas “presas, torturadas y humilladas” por disentir.

La dirigente indicó que la justicia estadounidense cuenta con información suficiente sobre la estructura del gobierno oficialista y respaldó medidas que sitúan el problema venezolano en la órbita de la seguridad nacional, más allá de la diplomacia. Según Machado, Estados Unidos ha seguido una secuencia frente a la amenaza que representa Maduro: diplomacia, ley y orden, y finalmente seguridad nacional.

En este contexto, hizo un llamado directo a los miembros de los cuerpos armados para que se aparten del chavismo y cumplan con su deber constitucional, afirmando que “nos toca a nosotros construir unas nuevas Fuerzas Armadas realmente al servicio de la República democrática”.

Sobre la recuperación del territorio nacional, Machado garantizó que la transición incluirá la expulsión de grupos irregulares extranjeros y la recuperación de “hasta el último milímetro cuadrado” del país, respaldada por un diagnóstico preciso sobre la ubicación y capacidad de estas amenazas.

La opositora rechazó la narrativa que advierte que la salida del chavismo conduciría a un caos, destacando la cohesión de la sociedad venezolana y el respaldo ciudadano a unas Fuerzas Armadas renovadas. “Para mí la garantía de esta transición es la gente”, aseguró, resaltando la corresponsabilidad ciudadana en la reconstrucción institucional.

Finalmente, Machado reafirmó su compromiso con la transición democrática, la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación del orden en justicia y administración pública, asegurando que “jamás se va a negociar la libertad de Venezuela por alguna situación que me incluya”.