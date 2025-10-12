María Corina: “Lo que necesitamos no es una invasión, sino una liberación”

La líder opositora María Corina Machado, que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” afirmó en entrevista con BBC Mundo que el galardón representa “una inyección de energía, de ánimo y de fuerza” no solo para ella, sino para “millones de venezolanos que lo han dado todo por la libertad del país”.

“Todavía no puedo creerlo, pero siento que este premio es para todo el pueblo de Venezuela”, expresó.

Machado aseguró que el premio llega en un momento de debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “una estructura criminal que se aferra al poder mediante el terrorismo de Estado”. Según dijo, incluso “antiguos aliados internacionales” del mandatario venezolano “lo han dejado solo”.

La dirigente opositora sostuvo que el país atraviesa “una destrucción sin precedentes” tanto en su economía como en sus instituciones. “El PIB ha caído 80% en una década y hoy nadie se atreve a hablar, ni jueces, ni periodistas, ni sacerdotes”, afirmó.

Pese al panorama adverso, aseguró que la sociedad venezolana “nunca ha estado tan unida, tan organizada ni tan cerca de la libertad”.

Coordinación interna y presión internacional

Machado insistió en que el siguiente paso para la oposición es mantener la coordinación entre las fuerzas internas y el respaldo externo. “Cuando enfrentas a una estructura criminal sostenida por dinero del narcotráfico y la corrupción, hay que cortar esos flujos y organizar a la sociedad”, afirmó.

Sobre la posibilidad de una intervención militar extranjera, evitó hablar de “invasión”, pero sostuvo que “Venezuela ya vive una invasión de agentes cubanos, iraníes, rusos y de carteles de la droga”.

“Lo que necesitamos no es una invasión, sino una liberación”, subrayó, al tiempo que pidió a la comunidad internacional mantener “posiciones firmes” para propiciar una transición ordenada.

Machado confirmó que sostuvo una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció por su “liderazgo en defensa de la democracia y la libertad en el mundo”.

Consultada sobre las críticas por mantener una cercanía con Trump pese a las recientes medidas estadounidenses que han afectado a venezolanos, la opositora respondió que “el responsable de todo lo que ocurre en Venezuela es Nicolás Maduro y su entorno criminal”.

“Por la paz de Venezuela, Maduro debe irse ya”

La Nobel de la Paz 2025 reiteró su llamado directo al mandatario venezolano: “Por la paz de Venezuela, vete ya. Con o sin negociación, Maduro va a salir del poder muy pronto”.

También envió un mensaje a quienes aún respaldan al oficialismo:

Sé que muchos lo hacen por miedo o necesidad, pero incluso entre ellos hay un anhelo de vivir con dignidad y libertad. Esta victoria será histórica, no solo para Venezuela, sino para toda América”.

Machado concluyó asegurando que la caída del gobierno de Maduro marcará “el inicio de una nueva etapa democrática en la región”.