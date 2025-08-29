María Corina felicita a Edmundo González por su cumpleaños: "Recibe el afecto de un país"

La líder opositora María Corina Machado felicitó este viernes al diplomático Edmundo González por su cumpleaños número 76, aprovechando la ocasión para resaltar su trayectoria y su papel en la política venezolana.

En un mensaje público, Machado manifestó su admiración por González, subrayando la importancia de su decisión de asumir la candidatura presidencial por la Unidad Democrática en las pasadas elecciones. Según la dirigente política, esta responsabilidad exigió “muchísimo coraje, conciencia histórica, generosidad, y sobre todo un gran amor a Venezuela”.

Machado aseguró que la historia ya reconoce el valor de González, y que las futuras generaciones de venezolanos también lo harán. Sus palabras enfatizaron la dimensión simbólica de su acción, destacando que asumir una candidatura en un contexto político tan complejo requirió de un compromiso excepcional con la democracia y los ciudadanos del país.

La líder opositora agregó que tanto ella como González enfrentarán en conjunto “grandes retos transformadores” para la reconstrucción de Venezuela, haciendo alusión a la necesidad de unir esfuerzos para promover cambios estructurales en medio de la crisis política, económica y social que atraviesa el país.

El mensaje de felicitación de Machado combina un reconocimiento personal reforzando la visión de la oposición sobre la importancia de liderazgos comprometidos con la democracia y el bienestar de los venezolanos.