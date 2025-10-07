María Corina celebra por segunda vez su cumpleaños desde la clandestinidad

La líder opositora María Corina Machado arriba a sus 58 años este 7 de octubre, siendo este su segundo cumpleaños que conmemora desde la clandestinidad, estando en resguardo desde el pasado 2024.

Su última aparición pública fue el 9 de enero de este año, cuando acudió a una protesta en Chacao, Caracas, tras la cual fue interceptada por funcionarios de organismos de seguridad del Estado y retenida.

El mismo día, varios de sus colaboradores fueron detenidos, y, meses después, Juan Pablo Guanipa, quien la acompañó en esa manifestación y también estuvo en resguardo durante varios meses, fue aprehendido en mayo, reseñó El Nacional.

Pese al contexto represivo, la dirigente insiste en no abandonar el país y en “cobrar la victoria electoral” obtenida por Edmundo González Urrutia en 2024. “El mandato de transición está en marcha”, ha reiterado en varias ocasiones, recordando que el Consejo Nacional Electoral aún no publica los resultados oficiales de los comicios desconocidos por buena parte de la comunidad internacional.

Desde las redes sociales, su equipo político y numerosos sectores de la sociedad civil celebraron su vida y su compromiso con Venezuela.

Su partido, Vente Venezuela, expresó en redes sociales: “Hoy está de cumpleaños nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado. En medio de días tan decisivos para nuestra nación, celebramos tu vida, tu valentía y tu incansable compromiso con la libertad del país y de todos los venezolanos. Tu fuerza y coraje nos inspiran; seguimos firmes, hasta el final. El mayor regalo será ver a nuestra Venezuela libre.”

Por su parte, el Comando ConVzla destacó el coraje y determinación de Machado, que "se han convertido en el faro que guía el camino hacia la democracia y la libertad. ¡Que la celebración de tu vida sea el preámbulo de la Venezuela libre!".

La activista de derechos humanos Tamara Suju le dedicó un mensaje personal: “Sé de su soledad, pero también de su fuerza espiritual. Que Dios te bendiga, querida amiga, y te dé salud y paz interna. Aquí estamos, hasta el final.”