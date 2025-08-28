María Corina asegura que "la transición ya empezó": Venezuela se prepara para un auge económico

La dirigente opositora María Corina Machado aseguró este jueves que “la transición empezó” en Venezuela, destacando las oportunidades económicas que se abrirían en un escenario de cambio político y retorno a la democracia.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Machado sostuvo que el fin de la crisis permitiría aprovechar uno de los mercados de inversión más atractivos del mundo emergente.

Además, resaltó la posición estratégica del país y su riqueza en recursos naturales, señalando que Venezuela no solo posee importantes reservas de petróleo, gas y minerales, sino también un capital humano valioso, con una diáspora de ocho millones de venezolanos capacitados y resilientes.

“La democracia traerá un auge económico sin precedentes. Venezuela está lista para convertirse en una nación de inversión global, con ventajas competitivas en costos de extracción de petróleo, capacidad de refinación, una amplia costa caribeña ideal para el turismo y tierras fértiles para la producción agrícola”, afirmó Machado.

La dirigente concluyó su mensaje haciendo un llamado a ver este momento como el inicio de una nueva era de libertad y renovación económica, enfatizando que “el momento es ahora”.