María Corina agradece a canciller de Canadá por apoyar "búsqueda de la libertad" en Venezuela

La líder opositora venezolana y reciente Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este jueves a la canciller de Canadá, Anita Anand, por el respaldo de su país a la “búsqueda de la libertad” en Venezuela.

En nombre del pueblo venezolano, quiero agradecerle sus palabras de reconocimiento a nuestra lucha, así como al firme compromiso de Canadá con la imperativa transición hacia la democracia en Venezuela”, expresó Machado en su cuenta de X, tras sostener una conversación telemática con la funcionaria canadiense.

Según recoge Swissinfo, la exdiputada también manifestó su deseo de “forjar lazos bilaterales sólidos en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, la promoción de la democracia y la cultura” con Canadá.

Por su parte, Anand felicitó a Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz, otorgado el 10 de octubre por el Comité Nobel noruego, y destacó su “valiente liderazgo” en favor de la democracia venezolana. “Canadá apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho”, señaló la canciller en su mensaje publicado en X.

El Comité Nobel justificó la distinción a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado permanece actualmente en la clandestinidad dentro de Venezuela, desde su última aparición pública el 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024. Aquellos comicios fueron oficialmente adjudicados a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, en medio de denuncias de fraude y represión.