María Corina afirma que a Nicolás Maduro "se le acaba el tiempo"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado lanzó este martes un mensaje contra la administración de Nicolás Maduro, durante una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duffy en el canal estadounidense Fox News.

Machado advirtió que en Venezuela opera una “estructura criminal” que, según dijo, representa una amenaza no solo para el país, sino para todo el hemisferio, recoge AlbertoNews.

En estos últimos días se han caído todas las caretas. Ha quedado claro quiénes están a favor de la democracia, la justicia y la seguridad del hemisferio, y quiénes del lado de un cartel que le hace daño a los venezolanos y a todos los americanos”, señaló.

La líder de Vente Venezuela, inhabilitada políticamente por el chavismo, sostuvo que el gobierno de Maduro recurre a recursos ilícitos para financiar “la represión, la corrupción y el terrorismo”.

Respecto a una posible salida a la crisis, planteó la necesidad de una transición pacífica y ordenada que respete la voluntad popular.

Las acciones tienen que ser firmes (…) Estamos listos. El pueblo de Venezuela así lo desea y veremos cómo la salida de Maduro traerá también la libertad de Cuba, de Nicaragua y de todo el continente”, afirmó.

Consultada sobre si el presidente estadounidense Donald Trump podría tomar nuevas acciones contra el chavismo, Machado indicó que es necesario exponer toda la información que compromete a Maduro. “Esto no tiene vuelta atrás. Su única opción, si quiere hacerlo de manera pacífica y negociada, es aceptar los términos, porque el tiempo se le acaba”, expresó.

La opositora también envió un mensaje a quienes han respaldado al oficialismo: “Todos aquellos que han estado acompañando y soportando esta estructura criminal finalmente han entendido que esto no tiene vuelta atrás y que, por su propio bien, tienen que irse”.