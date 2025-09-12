María Corina: “A ellos solo les queda esa desesperación que ya no pueden esconder”

La líder opositora María Corina Machado dirigió un mensaje a sus simpatizantes con un video publicado en redes sociales donde señaló al Gobierno de Maduro de “tener miedo” y manifestar “desesperación”.

Sus declaraciones vienen en el contexto del alistamiento militar que inició el Gobierno venezolano de cara al despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe, así como la recompensa de 50 millones dólares por el Jefe de Estado.

Machado rechazó el llamado a unirse a la milicia, asegurando: “Te roban, te engañan, te humillan, y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos”.

“A ellos solo les queda el miedo, pero hoy, ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo, sino el que se ha apoderado de ellos, esa angustia, esa desesperación que ya no pueden esconder”, expresó la opositora.

La dirigente de Vente Venezuela aseguró que, en el contexto de tensiones con EE. UU., “saben que las grietas se convirtieron en troneras”.

Y concluyó diciendo: “Tú lo sabes, tú lo ves. Ten confianza, todo va a estar bien. Esto se acabó. Tú no estás solo, ellos sí”.