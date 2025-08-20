Maracaibo es la 12ª ciudad más cara para vivir en Venezuela: Cabimas ocupa el puesto 14

Un análisis de Ecoanalítica, basado en la metodología de Living Cost, reveló que Caracas encabeza el ranking de las ciudades más caras de Venezuela, donde una persona necesita aproximadamente 1.134 dólares al mes para mantener una calidad de vida adecuada, incluyendo buena alimentación, recreación y salidas a restaurantes.

El estudio consideró 20 ciudades del país y midió los gastos individuales asociados al desenvolvimiento cotidiano, como transporte, alquiler de un apartamento de una habitación y consumo de alimentos.

Según el economista y socio-director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, la metodología de Living Cost refleja un estándar de vida óptimo, diferente de los cálculos del Cenda, que estima que solo la alimentación de una familia de cuatro supera los 500 dólares, y la canasta familiar alcanza cerca de 1.100 dólares.

Una persona sola que tenga 1.134 dólares puede vivir en buenas condiciones aquí, pero no es el caso”, afirmó Oliveros en entrevista para el Circuito Éxitos.

Tras Caracas, las ciudades más costosas son Guatire, Maturín, Ciudad Guayana y Barcelona, mientras que entre las más económicas se encuentran Coro, Punto Fijo y San Cristóbal.

Cabe destacar que Maracaibo es la duodécima ciudad más cara para vivir en Venezuela, mientras que Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, ocupa el puesto 14, según el estudio.

De acuerdo con Ecoanalítica, en la capital zuliana se necesitan $ 715 para vivir.

El economista también señaló que en ciudades del sur, como Guayana y Bolívar, el transporte encarece especialmente los alimentos por la infraestructura y la operación de mercados informales.