Maduro: Venezuela está “lista para defender sus costas” y tiene equipamiento militar para "garantizar la paz"

Durante el acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, el presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que Venezuela cuenta con el equipamiento militar necesario para “garantizar la paz y la defensa del territorio”, al tiempo que ratificó su rechazo a cualquier "intento de dominación extranjera".

¿Quién dijo que Venezuela le pertenece a los gringos? ¿Quién dijo que tenía que ser colonia de los gringos? Ni colonia ni esclavo, ¡independencia y libertad!”, expresó el mandatario ante trabajadores reunidos en Caracas, en un discurso transmitido durante cadena nacional por radio y televisión, centrado en la soberanía nacional y la capacidad defensiva del país.

Maduro destacó que el armamento adquirido durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez continúa operativo. “Todo el equipo de armamento pesado que el presidente Chávez compró para el país, gracias al presidente Putin, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, permite que Venezuela tenga equipamiento para garantizar la paz”, señaló.

Asimismo, informó que en horas de la madrugada se realizaron ejercicios militares para reforzar la defensa de las costas venezolanas. “Hoy se dieron unos ejercicios (…) a las 12:00 de la noche llamé a quienes tenía que llamar y les di la orden de activar todas las fuerzas, todos los equipos militares de inmediato, para la defensa de los puntos de acción en toda la costa venezolana, desde el Zulia hasta el estado Sucre”, dijo.

El jefe de Estado aseguró que el despliegue fue completado exitosamente. “A las 3:00 de la mañana y a a las 9:00 de la mañana me dieron el reporte: cubierto el 100% de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y armas pesadas para defender Venezuela si fuera necesario”, subrayó.

El acto formó parte de la instalación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, iniciativa que, según Maduro, busca “dar más protagonismo político a la clase trabajadora” dentro del proceso de transformación socialista impulsado por su gobierno.