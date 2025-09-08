Maduro tras declaraciones de Secretario estadounidense: "Insisten en justificar una agresión militar en Venezuela"

El presidente Nicolás Maduro condenó el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, asegurando que Venezuela mantendrá su “independencia” frente a lo que califica como “amenazas imperialistas”.

Recalcó que Venezuela es un país “libre de cultivos” de cocaína, por lo que criticó los señalamientos del Pentágono sobre vinculaciones con organizaciones de narcotráfico, como el cártel de los soles.

“Nuestro país ha tenido una creciente, soberana y exitosa política para atacar el narcotráfico”, afirmó Maduro en su programa televisivo de este lunes.

Sostuvo que, “por el contrario, Estados Unidos, que es el gran consumidor de drogas, no está interesado, y está haciendo muy poco para atender el grave problema de salud pública que viven sus ciudadanos por el alto consumo de estupefacientes”.

“La DEA y otros organismos Internacionales han revelado cifras, así como la red de nuevas oligarquías conectadas con el narcotráfico; Daniel Noboa, por ejemplo, tiene empresas usadas como tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa”, dijo.

El mandatario opinó que Estados Unidos y países aliados “insisten en una campaña para imponer un relato, justificar una agresión militar en Venezuela y apoderarse de nuestro petróleo”.

También hizo referencia a una reciente entrevista que le realizó el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, para el canal RT, que será transmitida este martes, y en la que ambos discutieron el destino de la región. “El colonialismo no es alternativa para nuestros pueblos”, afirmó, añadiendo que la independencia y la libertad no pueden ser negociadas.

Y agregó: "El pueblo de Venezuela, con la Fanb, estamos juntos defendiendo nuestra integridad territorial, la paz, el futuro. Ha sido una escalada de amenazas injustificadas para imponer un modelo de gobierno esclavizado a los intereses de la oligarquía estadounidense. Los venezolanos sabemos muy bien quiénes están detrás; por eso, no nos vamos a dejar quitar la paz que tanto nos ha constado conquistar".