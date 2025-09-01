Maduro sobre despliegue de ocho barcos militares de EE. UU. en el Caribe: “Es una amenaza criminal”

Durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Nicolás Maduro denunció este lunes el despliegue por el mar Caribe de ocho barcos militares de EE. UU., con 1.200 misiles y un submarino nuclear "apuntando hacia la nación".

Venezuela atraviesa la amenaza más grande que ha percibido el continente americano en los últimos 100", dijo Maduro al referirse a las embarcaciones militares de Estados Unidos y al submarino, que se han desplegado en las costas caribeñas.

"Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal", puntualizó el jefe de Estado desde Miraflores.

Apuntó que "ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, que en este caso es militar, y ante la máxima presión militar nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela".

Maduro mencionó a "las fuerzas imperialistas que pretenden satanizar" su liderazgo, para "afectar el proceso revolucionario que vive el país, no han podido ni podrán".

Afirmó también que el gobierno "ha logrado derrotar las sanciones y el bloqueo económico, que supera el millar de medidas".