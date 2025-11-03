Maduro sobre acusaciones de narcotráfico: “Todo lo que se dice en el norte fue desmentido”

El presidente Nicolás Maduro aseguró la noche de este lunes, 3 de noviembre, que el país está “100 % libre de narcotráfico”, con lo que recordó el balance ofrecido por el Ministerio de Interior, donde exponen que el país ha incautado 63 toneladas de droga.

“Vamos cumpliendo la meta que hemos propuesto: Venezuela 100 % libre del narcotráfico colombiano. Ya a estas alturas llevamos 63 toneladas incautadas, quemadas y destruidas, además, destruidos campamentos, donde intentan hacer campamentos. Con la ley, intercepción aérea, se han bajado aviones de narcotráfico por montones”, apuntó durante su programa Con Maduro+.

El mandatario recordó que, durante la última semana de octubre, en Venezuela se neutralizaron dos presuntas aeronaves de narcotráfico, con lo que aseveró que esto ocurrió de manera paralela al despliegue estadounidense en aguas cercanas al país.

“Mientras EE. UU. movía unos aviones por el Caribe trataron de entrar a Venezuela dos aviones del narcotráfico. ¡Qué casualidad! Ellos diciendo que tenían unos aviones en el Caribe norte, en aguas internacionales, y por ahí pasaron dos aviones de narcotráfico, les pasaron por el frente. Pero, nuestro sistema de defensa aérea le salió al paso, aplicó los protocolos y al final, aplicó los mecanismos y pim pum pam, abajo los dos aviones”, relató el Jefe de Estado.

Criticó una vez más los señalamientos de Estados Unidos como líder del cártel de los soles.

“Todo lo que se dice allá en el norte que se carteliza para atacar a Venezuela, a la dignidad, la decencia de nuestro país, sencillamente es desmentido por los logros concretos”, agregó el mandatario.

Y reiteró: “Son 63 toneladas, de aproximadamente 100 toneladas de narcotráfico colombiano que intentan pasar por aquí (…) Venezuela es una sociedad bastante sana, esta sociedad es de bajísimo consumo de todo tipo de droga”.