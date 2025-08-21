Maduro se reúne con embajador de China y critica presencia militar de EE. UU. en el Caribe

El presidente Nicolás Maduro, destacó este jueves los avances en la cooperación con China tras reunirse con el embajador chino en Caracas, Lan Hu, en un encuentro que también contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

“Me alegra el notable avance que hemos tenido en todos los proyectos con China en economía, ciencia y tecnología. ¡Estamos en la recta final del 2025!”, escribió Maduro en Telegram, calificando a China como líder global en desarrollo humano y tecnológico. Durante la reunión, discutieron además el trabajo conjunto hacia la construcción de lo que Maduro llamó “la democracia permanente”.

Por otra parte, China expresó su rechazo al patrullaje de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas, considerando que estas maniobras violan la soberanía y la seguridad regional. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que Pekín se opone a cualquier acción que infrinja la Carta de la ONU o la soberanía de otros países.

Simultáneamente, los gobiernos de los 10 países del ALBA hicieron un llamado a la unidad latinoamericana y caribeña frente a lo que consideraron amenazas provenientes de Estados Unidos, que recientemente desplegó tres buques con 4.000 soldados en el Caribe cerca de Venezuela. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia.