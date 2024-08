Maduro responde a María Corina: “Hoy el pueblo salió a echarle bol*s y ovarios”

El presidente Nicolás Maduro encabezó una movilización oficialista en las adyacencias al Palacio de Miraflores este miércoles 28 de agosto a propósito de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales. En la misma, el Jefe de Estado aplaudió una vez más la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que respaldó los resultados que titulan su reelección.

“En Venezuela ha prevalecido la jurisprudencia democrática y la institucionalidad. ¿Qué creen los imperialistas, que en Venezuela no hay Estado? (…) por la vía constitucional fuimos canalizando el camino de la paz”, expresó Maduro Moros frente a la multitud que lo acompañó.

De la misma forma, el mandatario respondió a la frase empleada por la líder opositora María Corina Machado, quien retó al Jefe de Estado a publicar las actas de escrutinio con la frase “échenle bol*s”.

“Hoy el pueblo salió a echarle bolas y ovarios en más de 100 ciudades de Venezuela (…) Hoy la derecha fascista volvió a fracasar. La sayona se espichó completica. Una pregunta, con sinceridad, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde está Edmundo González?”, apuntó el Presidente.

Durante su alocución, Maduro también criticó la ausencia de Edmundo González en las dos citaciones del Ministerio Público. “Este señor ha sido citado dos veces por la fiscalía y no ha asistido. Donald Trump, que fue presidente de los Estados Unidos, ha sido citado y él va, ni de vain* a Donald Trump se le ocurre no ir a la fiscalía porque si no va sabe que va preso”, dijo.

“(Jair) Bolsonaro, que fue presidente de Brasil, lo ha citado la fiscalía y está ahí como un clavel, ni de vain* se le ocurre no ir porque si no, va preso", cuestionó.

Acusó a González de tener “las agallas de haber desconocido al poder electoral, de haber mentido en una página donde el 83 % de los documentos son forjados”. ¿Puede un ciudadano como nosotros no asistir a una citación de la fiscalía? No, ¿por qué? Porque uno va preso", señaló.

Para cerrar la concentración, Maduro presentó a sus simpatizantes el nuevo gabinete ministerial, tanto a los funcionarios ratificados (como Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, Freddy Ñáñez, entre otros) como los nuevos ministros, que suman más de 10.

En un espontáneo momento, el mandatario tomó la espada de Bolívar con guantes blancos y pidió a los presentes acompañar la juramentación. “Juro cumplir con los sueños del pueblo, juro por Bolívar y su espada iniciar esta nueva etapa de transición al socialismo con mayor fuerza, con mayor tranquilidad, unión nacional”, dijeron los funcionarios.