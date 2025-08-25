Maduro responde a acusaciones de narcotráfico: “Nuestro Estado es un Estado limpio”

El presidente Nicolás Maduro negó que en el país se produzcan sustancias ilícitas y reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) estaría “conteniendo” el paso de drogas por la frontera con Venezuela.

Durante su programa televisivo, Con Maduro+, el mandatario expuso que la vigilancia en la frontera zuliana y tachirense con Colombia será reforzada. “Del lado colombiano hay una actividad muy fuerte, 50 mil hectáreas de hoja de coca, hay laboratorios de todo tipo, quiere decir que pasas la raya hacia Colombia y encuentras de todo, si bajas un poquito la guardia se meten”, aseguró.

Responsabilizó al vecino país de las acusaciones estadounidenses de narcotráfico en Venezuela. Maduro sostuvo que un porcentaje mínimo de la cocaína producida en Colombia intenta pasar por Venezuela para salir al mar Caribe.

“Hemos incautado más de 31 toneladas de cocaína traídas desde Colombia. En Colombia es que producen la cocaína. Deben saberlo, en todos lados, los expertos lo saben, Venezuela es territorio libre de sembradíos de hojas de coca, libre de producción de cocaína. Venezuela combate y está derrotando apenas el 5 % de la cocaína colombiana que están intentando pasar por Venezuela”, afirmó.

Resaltó que “nosotros les damos palo y plomo, y cae quien caiga, sea alcalde, sea diputado, cae quien caiga”. También expuso que mantiene “buena comunicación” con el Gobierno de Petro para “luchar” contra el tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, Maduro aseguró que el Gobierno de Trump debe enfocarse en “las mafias internas” de Norteamérica, con lo que rechazó los señalamientos recientes que lo acusan de pertenecer al negocio ilícito.

“Que la guerra que ellos quieren, que la hagan dentro de Estados Unidos, contra las mafias de EE. UU. que controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia, en América central y más allá. Son las mafias de EE. UU. los que las controlan, ellos lo saben. Pero, ellos cambiaron el relato y ya no acusan de comunista, ya no acusan de terroristas, ahora las acusaciones burdas, extravagantes es de narcotráfico. Pues yo les digo, Venezuela es territorio libre de narcotráfico, nuestro Estado es un Estado limpio”, sostuvo.

En cuanto a la recompensa ofrecida por su aprehensión, Maduro apuntó que el despliegue militar en Venezuela en “defensa” de las “amenazas” estadounidenses sigue activo.

“Esta semana fue tremenda. Fue activado, fue sometido a un proceso de reorganización todo el sistema defensivo nacional. Porque el sistema está desplegado (…) Con su capacidad de combate y lucha armada, no hay descanso. Estamos desplegados en 164 Urras (Unidades de Reacción Rápida) en todo el país, desplegados, combatiendo con las armas, es parte de la lucha del pueblo venezolano contra las bandas criminales, las narcobandas y la conspiración que preparan desde el exterior”, agregó.