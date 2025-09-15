Maduro repudió la retención de una embarcación pesquera por parte de fuerzas navales estadounidenses

El presidente Nicolás Maduro repudió la retención por parte de 18 marines de un destructor misilístico de las fuerzas navales de Estados Unidos de una embarcación de atún y pargo que estaba tripulada por pescadores venezolanos.

En este sentido, el mandatario indicó que la retención durante ocho horas de esta nave en aguas jurisdiccionales venezolanas fue parte de una “provocación” destinada a “generar un enfrentamiento militar entre Venezuela y Estados Unidos”.

“¿Quién dio la orden? Una operación militar de ese tipo requiere que alguien dé la orden desde Washington”, dijo el Jefe de Estado durante una rueda de prensa ofrecida este lunes.

Y cuestionó: “¿quién dio la orden para que un destructor misilístico enviara a 18 marines armados a allanar un buque pesquero de atún y amedrentar a un grupo de pescadores de altamar? ¿Quién dio la orden?”.