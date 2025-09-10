Maduro refuerza despliegue militar y mediático para exponer "lucha antidrogas" ante Estados Unidos

Con el telón de fondo de la tensión creciente con Estados Unidos por el despliegue de su flota en aguas caribeñas cercanas a Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una intensa campaña para exhibir su “compromiso” en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el diario El País, el chavismo muestra de manera detallada las operaciones realizadas por la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad en áreas fronterizas y marítimas, mientras simultáneamente impulsa una ofensiva mediática de corte nacionalista.

El relato oficial combina cifras de incautaciones, derribo de aeronaves y patrullajes fluviales con llamados a la población a sumarse a la defensa del territorio.

Spots televisivos y radiales apelan a la dignidad y la soberanía, en un contexto en el que el chavismo busca reforzar la legitimidad de Maduro frente a cuestionamientos internos y externos sobre las últimas elecciones.

El mandatario anunció el despliegue de 25.000 efectivos en regiones limítrofes con Colombia y en la fachada caribeña, una maniobra militar de envergadura que, según las autoridades, tiene como fin detectar cultivos ilícitos y frenar rutas de tráfico de drogas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el dirigente Diosdado Cabello han ofrecido ruedas de prensa para insistir en que en Venezuela no se producen estupefacientes, y para acusar a Washington de doble moral.

Rodríguez subraya que la mayor parte del negocio de las drogas se queda en Estados Unidos y recuerda las sanciones a bancos norteamericanos por lavado de dinero. Padrino, por su parte, denuncia que la verdadera intención de las maniobras militares de Washington es provocar fracturas dentro de la Fuerza Armada y propiciar un cambio de gobierno.

Cabello, al incorporar al Partido Socialista Unido de Venezuela en labores de milicia comunal, calificó la situación como “una operación de guerra psicológica” y aseguró que la revolución bolivariana resistirá cualquier intento de intervención. “La historia la vamos a contar nosotros, no ellos”, proclamó.