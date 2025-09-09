Maduro reclama a gobernadora de Puerto Rico por apoyar “un plan militar contra Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro rechazó la llegada del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a Puerto Rico, acusando también a Jenniffer González, gobernadora de la isla, de apoyar un “plan militar” contra Venezuela.

“Ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que allá llegó el jefe del Pentágono, y la Gobernadora de Puerto Rico dijo que la isla era la base para una operación militar contra Venezuela. La Gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar de EE. UU. contra Venezuela”, reclamó Maduro durante una entrevista con RT.

Expuso que las amenazas que recibe el país desde Estados Unidos tienen el fin de buscar “el petróleo y el gas venezolano, ya que Venezuela tiene la principal reserva del mundo, que está incrementada ahora con los nuevos factores de tecnología” para este mineral natural.

En una entrevista con RT, el mandatario dijo que el Gobierno norteamericano busca “manchar al pueblo, su liderazgo y su presidente con una operación para agredirnos”. Recordó que “tienen al frente ocho barcos de guerra destructores en el Caribe (…) mil 200 misiles apuntando a nuestras cabezas, un submarino nuclear”.

El jefe de Estado insistió en que los verdaderos intereses de Washington hacia Venezuela son los “30 millones de hectáreas de tierra agrícola cultivable” y agua en abundancia, gracias a la “posición geográfica estratégica”, que sirve de enlace hacia Centro y Norteamérica, así como con el océano Atlántico.

Opinó que los relatos negativos son “ficción” para “hacer ver que ellos son los buenos de la película y mandan sus ejércitos, donde los buenos de las películas son los catires y los rubios que vienen a buscar al latino, al malo”.

“Venezuela es libre del fenómeno del narcotráfico; aquí no hay ni una hectárea sembrada de hoja de coca, no hay laboratorios de cocaína y lo que entra por la frontera nosotros mismos lo destruimos”, agregó.