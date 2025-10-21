Maduro recibe cartas credenciales de nuevos embajadores de Cuba y Líbano

El presidente Nicolás Maduro encabezó este martes en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el acto de recepción de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Cuba y Líbano, informa Últimas Noticias.

En la ceremonia, realizada en el Salón Sol del Perú, el mandatario recibió las credenciales de Jorge Luis Mayo Fernández, embajador designado por la República de Cuba, con lo que se formaliza el inicio de sus funciones en Venezuela.

Mayo Fernández, licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, fue designado oficialmente según la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 74 Ordinaria de 2025. Cuenta con amplia trayectoria diplomática, tras haberse desempeñado como embajador en Nicaragua (2021-2023) y como ministro consejero y segundo jefe de Misión en la Embajada de Cuba en Caracas (2010-2016).

Durante el acto, Maduro también recibió las credenciales de Nisrine Boukaram, embajadora designada por la República Libanesa. La diplomática, licenciada en Ciencias Políticas con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, ha representado a su país en Kuwait, Qatar y Pakistán, además de ejercer la docencia universitaria en Beirut.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Líbano se establecieron en 1946 y se mantienen a través de la cooperación cultural y el reconocimiento de la comunidad libanesa residente en el país, estimada en más de 450.000 personas.

El acto contó con la presencia del canciller Yván Gil y del secretario ejecutivo del Alba-TCP, Rander Peña, y se enmarca en la política exterior venezolana orientada a promover la cooperación y el respeto entre las naciones.