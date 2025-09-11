El diario plural del Zulia


Maduro reafirma que Venezuela no será colonia y rechaza dominación extranjera estadounidense

Destacó que la soberanía nacional es un principio irrenunciable del pueblo venezolano. El mandatario hizo un llamado a la unidad frente a presiones externas. Ratificó que Estados Unidos no podrá convertir a Venezuela en colonia
Durante un discurso este jueves 11 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela no permitirá ningún tipo de sometimiento por parte de potencias extranjeras.

“El pueblo de Venezuela nunca será humillado por ninguna bandera y no seremos colonia de Estados Unidos”, expresó el mandatario en un mensaje transmitido por medios oficiales.

Maduro señaló que la nación bolivariana se mantendrá firme en la defensa de su independencia y que ninguna presión internacional logrará quebrantar la voluntad del pueblo venezolano.

Asimismo, reiteró que la unidad y la resistencia son fundamentales para preservar la soberanía frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

