Maduro pide “mano dura” contra mafias del Zulia: “No me importa el cargo que tenga”

El presidente Nicolás Maduro se refirió una vez más al caso de “narcoalcaldes” en el Zulia, esta vez, pidiéndole al recién electo gobernador, Luis Caldera, establecer “mano dura” contra las mafias.

Durante el acto de juramentación de Caldera como Gobernador, Maduro, desde la plazoleta de la Basílica de la Chinita, en Maracaibo, pidió “afinar los instrumentos que tiene la sociedad venezolana, en perfecta unión cívico militar policial y ahora con el gobernador para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narcos”.

El mandatario hizo énfasis en su propósito de “limpiar” la entidad de las actividades ilícitas, y pidió ahondar en investigaciones para “liberar” al estado petrolero.

“Y el que se coma la luz, pa’l pote, compadre. No me importa como se llame, no me importa el cargo que tenga. Caiga quien caiga, mano dura contra el delito y la criminalidad. Paz y paz para el pueblo del Zulia”, agregó.