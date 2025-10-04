Maduro pide al papa León XIV su “apoyo especial” para “consolidar la paz” en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su “apoyo especial” para “consolidar la paz” en Venezuela, en un contexto en el que el líder chavista advierte sobre la “amenaza” que, según asegura, representa el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, según recoge AlbertoNews.

A través de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que el embajador del país ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, entregó la misiva de Maduro al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

Esta reunión fue propicia para hacer entrega de una carta del presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida al papa León XIV, en la cual se le solicita el apoyo especial para consolidar la paz en Venezuela”, indicó Gil, sin ofrecer más detalles sobre el contenido del documento.

El canciller añadió que durante el encuentro se realizaron “todas las coordinaciones necesarias para los eventos relativos a la canonización” del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, cuya ceremonia está pautada para el próximo 19 de octubre.

Venezuela permanece en tensión por el despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, una acción que Maduro interpreta como un intento de promover un “cambio de régimen” en el país.

Este sábado se llevaron a cabo ejercicios de organización militar en territorio venezolano para, según Maduro, “afinar aún más todos los mecanismos de defensa territorial”, en un contexto marcado por la presencia de al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, además de más de 4.500 soldados estadounidenses cerca de las costas venezolanas.

Durante la jornada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, llamó a la unión nacional para hacer de Venezuela “un gran poder” capaz de enfrentar la hegemonía de Estados Unidos.