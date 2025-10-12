Maduro ordena la expansión de la Milicia Bolivariana Indígena en todo el territorio nacional

El presidente Nicolás Maduro ordenó este domingo la expansión de la Milicia Bolivariana Indígena en todo el territorio nacional, y planteó la creación de brigadas internacionalistas de pueblos indígenas de Suramérica para respaldar al país en caso de ser necesario.

El anuncio se realizó durante un acto en Caracas en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena y de la Ofensiva Permanente, en el que participaron 36 comunidades indígenas, informa Prensa Presidencial.

Maduro instruyó al Comandante General de la Milicia Bolivariana, mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar, a profundizar y fortalecer la presencia de estas unidades.

El jefe de Estado destacó la importancia de la iniciativa como medida para "ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares y defender el derecho a la vida del pueblo humilde, de nuestros niños, niñas y juventud".

En sus declaraciones, Maduro relacionó la medida con lo que calificó como un "asedio" por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela.

Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la participación indígena en la defensa del país, así como fortalecer la integración regional en el marco de la cooperación entre pueblos de Suramérica.