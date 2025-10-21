Maduro ordena crear app de vigilancia “para que el pueblo informe todo lo que ve”

El presidente Nicolás Maduro ordenó crear una aplicación dentro del sistema VenApp en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para que los ciudadanos puedan reportar las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".

Aseguró que, además de la Fanb, deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, reseñó EFE.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas", añadió.

En medio de la represión a las protestas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional denunció que la aplicación VenApp se estaría empleando para instar a la población a delatar a manifestantes antigubernamentales en Venezuela.

La entidad defensora de los derechos humanos destacó que el propio Maduro alentó a la población a denunciar a los manifestantes que cuestionan su reelección.

"Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes", indicó la organización en un informe publicado el año pasado.

La nueva propuesta de Maduro se da en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, sin mencionar las más de 30 detenciones a activistas políticos en lo que va de octubre.