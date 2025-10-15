Maduro: “No queremos una guerra en el Caribe”

El presidente Nicolás Maduro exhortó a las filas del oficialismo a dar a conocer “la voluntad” de no participar en conflictos bélicos de Venezuela, esto, ante las tensiones producidas por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Durante el Consejo nacional por la soberanía y la paz, el mandatario pidió “llevar la verdad y fuerza y voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadounidense”.

Asimismo, instó a “ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense con razones, con ejemplos, con testimonios, y con la verdad y la rectitud”

“Decirle al pueblo de Estados Unidos no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica”, expresó el Jefe de Estado.

Por su parte, en el marco del encuentro, celebrado en el teatro Teresa Carreño en Caracas, diversos representantes de sectores económicos, sociales, sector privado, secretariados estatales, representantes políticos y deportivos entregaron al Presidente de las conclusiones de las mesas de trabajo, para garantizar la defensa activa de la soberanía del país.