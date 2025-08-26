Maduro: “Marco Rubio puede llevar a Trump al peor de los escenarios en Latinoamérica”

En la transmisión de su programa Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría llevar al gobierno estadounidense a escenarios “fatales” en Venezuela. Esto, debido al despliegue militar y la recompensa contra el mandatario, aprobada por el Departamento de Estado.

Maduro retrató a Rubio como parte de “la mafia de Miami que odia a Venezuela y a América Latina”.

“Quieren ser como la mafia del continente, y tienen el poder en Washington; Marco Rubio tiene dos cargos que solo tuvo Henry Kissinger (...), él tiene la Secretaría de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado; los dos cargos fundamentales para ellos intentar dominar al mundo", opinó.

En este contexto, afirmó que el alto funcionario norteamericano "tiene un conjunto de cargos dentro de la estructura del poder, y él encabeza todos estos planes contra nuestro país que no tienen viabilidad y sencillamente está todos los días utilizando su poder para la guerra psicológica y la guerra política para posicionar un escenario".

"Ese señor (Rubio) con su locura y extremismo pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe", alertó.