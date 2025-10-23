Maduro llama "imbéciles" a responsables de YouTube porque lo mantienen "censurado"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió este jueves contra la plataforma YouTube por mantener censurado su canal oficial y llamó “imbéciles” a los responsables de la empresa tecnológica. “Sigan con su censura, imbéciles”, expresó durante una cadena nacional por radio y televisión.

Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid YouTube (estúpido YouTube)”, reiteró el mandatario, quien aseguró que su mensaje “llega al pueblo sin necesidad” de esa plataforma, citó Swissinfo.

Maduro afirmó que no le preocupa la suspensión de su canal, y sostuvo que, pese a la medida, continúan abriéndose caminos “con esfuerzo propio”. “Les llegará el fin a ustedes también. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo”, agregó el jefe de Estado durante la juramentación de la comisión promotora para la constituyente obrera.

En septiembre pasado, la agencia EFE constató que YouTube eliminó el canal de Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores. La decisión ocurrió en medio de un nuevo episodio de tensión entre Caracas y Washington, tras el despliegue naval estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, operación que el gobierno venezolano calificó como un intento de “cambio de régimen”.

La confrontación de Maduro con las plataformas digitales no es nueva. En agosto de 2024 ordenó bloquear durante diez días la red X —propiedad del empresario Elon Musk—, medida que se mantiene vigente en Venezuela. Aquella decisión coincidió con la crisis política posterior a las elecciones presidenciales de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo, proclamó la reelección de Maduro, mientras la oposición denunció fraude y defendió la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

Ese mismo mes, el mandatario también acusó al fundador de TikTok, Zhang Yiming, de promover una “guerra civil” en el país, tras la suspensión de sus transmisiones en vivo. Según Maduro, la medida fue una represalia por difundir una intervención del fiscal general, Tarek William Saab, sobre los hechos de violencia registrados durante las protestas electorales, que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos, de acuerdo con cifras oficiales.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso a TikTok una multa equivalente a diez millones de dólares, al señalarla de “negligencia” por no impedir la propagación de retos virales que, según el gobierno, provocaron la muerte de tres personas e intoxicaciones en varias escuelas del país.