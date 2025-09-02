Maduro llama al retorno de petroleras europeas: “Ustedes no necesitan licencia”

El presidente Nicolás Maduro fue consultado en rueda de prensa sobre las sanciones estadounidenses que impiden la entrada de compañías internacionales a Venezuela, ante lo que invitó a las trasnacionales a invertir en el país.

“Le decimos a los productores de petróleo y de gas: ustedes no necesitan licencia”, expresó.

Maduro también cuestionó: “¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres; vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias”.

En este contexto, relató que el país "no se detendrá ante la intimidación del imperio gringo", citó Últimas Noticias.

“Nosotros estamos en un período especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país”, agregó el mandatario, quien también aseguró que la producción petrolera “va creciendo” y la meta de ascenso del producto interno bruto (PIB) se mantiene en nueve puntos, objetivo “que vamos a lograr”.

Vale recordar que, en el pasado mes de julio, en el contexto del canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, el Gobierno de Trump otorgó a Chevron una nueva licencia restringida para operar en Venezuela.

La autorización, sin embargo, tendría "restricciones" de pagos al Gobierno de Maduro, pese a que funcionarios venezolanos han negado este punto.

La decisión forma parte de un intento más amplio de Washington por relajar ciertas sanciones al sector petrolero venezolano, aunque bajo condiciones "privadas".

Reuters informó que la administración estadounidense se preparaba para conceder permisos a empresas clave asociadas con Pdvsa, comenzando por Chevron, para que reanudaran actividades limitadas e intercambios de crudo en el país miembro de la OPEP.

Estados Unidos entregó la licencia de forma privada a Chevron, lo cual les permite recuperar el control de la empresa y participar en procesos de adquisición y contratación, según dos de las fuentes.

La medida llegó dos meses después de que venciera el plazo impuesto por Washington para que los socios de Pdvsa detuvieran todas sus transacciones, incluidas las exportaciones de petróleo.

Chevron, junto con otras compañías europeas como la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, ya había operado en el país debido a permisos especiales emitidos durante el mandato de Joe Biden. Sin embargo, en febrero el presidente Donald Trump anunció su intención de revertir esas licencias, en medio de un discurso crítico sobre la situación migratoria y democrática de Venezuela.