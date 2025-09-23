Maduro: El 85% de las transacciones en Venezuela se hace en moneda nacional

El presidente Nicolás Maduro informó que el 85 % de las transacciones en el país se hacen en moneda nacional, lo que representa una disminución del empleo de divisas.

Asimismo, apuntó que “hay que construir un sistema de pago y de cambio que sea imperturbable” y opinó que la referencia al dólar en los comercios del país “será superada”.

“Las divisas que maneja el país hoy son nacionales, pertenecen a todo el pueblo venezolano. Hemos emparejado una economía nueva y estamos logrando hitos importantes: producción propia, abastecimiento nacional, funcionamiento del sistema comercial y pago tecnológico”, resaltó en su programa “Con Maduro+”.

Igualmente, apuntó que el precio del crudo “viene disminuyendo a nivel internacional, y nosotros debemos eliminar al 100 % la dependencia del ingreso petrolero. Lo vamos a lograr. Lanzaron misiles contra la economía petrolera, pero Venezuela se reinventó”.

Recientemente, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), no descartó que en un futuro cercano el 100 % de las transacciones en supermercados se realicen en bolívares, esto, motivado en parte a la escasez de divisas en el país, lo que hace que las transacciones en moneda nacional incrementen.