Maduro: El 85% de las transacciones en Venezuela se hace en moneda nacional

El mandatario opinó que la referencia al dólar en los comercios del país “será superada”. Recientemente, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa) expuso que casi el 100 % de las transacciones en este rubro son en bolívares. No obstante, este balance es el resultado de la escasez de divisas, que ha posicionado el uso de bolívares como única alternativa
El presidente Nicolás Maduro informó que el 85 % de las transacciones en el país se hacen en moneda nacional, lo que representa una disminución del empleo de divisas.

Asimismo, apuntó que “hay que construir un sistema de pago y de cambio que sea imperturbable” y opinó que la referencia al dólar en los comercios del país “será superada”.

“Las divisas que maneja el país hoy son nacionales, pertenecen a todo el pueblo venezolano. Hemos emparejado una economía nueva y estamos logrando hitos importantes: producción propia, abastecimiento nacional, funcionamiento del sistema comercial y pago tecnológico”, resaltó en su programa “Con Maduro+”.

Igualmente, apuntó que el precio del crudo “viene disminuyendo a nivel internacional, y nosotros debemos eliminar al 100 % la dependencia del ingreso petrolero. Lo vamos a lograr. Lanzaron misiles contra la economía petrolera, pero Venezuela se reinventó”.

Recientemente, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), no descartó que en un futuro cercano el 100 % de las transacciones en supermercados se realicen en bolívares, esto, motivado en parte a la escasez de divisas en el país, lo que hace que las transacciones en moneda nacional incrementen.

