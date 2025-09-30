Maduro dice que Venezuela está lista para pasar de la lucha no armada a la armada

El presidente Nicolás Maduro afirmó este martes que el país se encuentra preparado para asumir una nueva fase en su estrategia de defensa, durante un acto celebrado en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano.

La actividad coincidió con la apertura del año pedagógico 2025-2026 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (Umbv), donde Maduro recibió el título de Doctor Honoris Causa en Seguridad de la Nación.

En su discurso, el mandatario destacó la preparación institucional y militar de Venezuela y subrayó que el país cuenta con un plan sólido para su desarrollo y con el respaldo de sus fuerzas armadas y del poder popular.

Maduro enfatizó la transición de la lucha no armada a la lucha armada, basada en dos líneas estratégicas: la resistencia popular activa y prolongada, y la ofensiva permanente para mantener la iniciativa en todos los frentes.

Venezuela tiene el plan para su desarrollo, tiene las instituciones, tiene el poder militar y popular y hemos dado los pasos conducentes en el momento preciso para prepararnos bien y pasar de la lucha no armada a la lucha armada, con las dos líneas fundamentales de la resistencia popular activa y prolongada y de la ofensiva permanente para tener la iniciativa en todos los frentes, sea el que sea. La orden está dada: ¡A combatir por la paz!”, dijo Maduro, citado por Noticiero Venevisión.

También se refirió a las siete semanas de "acechanzas" por parte de EE. UU. hacia Venezuela, con el despliegue de buques de guerra, un submarino y aeronaves en el Caribe.