Maduro designa a Alex Saab para el lanzamiento del primer minisatélite venezolano

El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela construirá su primer minisatélite y que espera se lance “pronto” al espacio.

De este proyecto encargó al ministro de Industria, el empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar de dinero y fue excarcelado en 2023.

“Quiero que usted meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatélite espacial de Venezuela”, ordenó el mandatario en un acto transmitido por VTV el 30 de octubre.

Maduro, quien encabezó el cierre del Congreso Internacional Espacial celebrado en Caracas, aprobó “todos los esfuerzos” para “ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano”, lo que consideró como “una idea maravillosa”, aunque no ofreció mayores detalles.

También pidió “acelerar la activación y lanzamiento”, en colaboración con China, del “nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro”, una tarea en la que, agregó, “hay que insistir y cumplir a prontitud”.

El satélite de comunicaciones Simón Bolívar se mantiene en órbita desde 2008, además de los satélites Miranda y Antonio José de Sucre, como parte de los acuerdos de cooperación tecnológica con China.