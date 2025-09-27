Maduro desestima cierre de su canal en YouTube y acusa al imperialismo

El presidente Nicolás Maduro desestimó este viernes el cierre de su canal en YouTube, al que calificó de “fracaso”. Señaló que sus alocuciones continúan difundiéndose en la plataforma a través de otras cuentas, pese a la suspensión.

“Los dueños de YouTube fracasaron, la gente me sigue viendo. Quiten todas las cuentas que quieran, imbéciles imperialistas”, dijo el mandatario durante una transmisión obligatoria, rodeado de la cúpula militar.

El canal oficial del gobernante acumulaba 233.000 suscriptores antes de ser eliminado. Desde 2020, la plataforma ha tomado medidas similares contra otros espacios oficialistas, como Venezolana de Televisión y el programa de Diosdado Cabello.

Maduro insistió en que la censura no impide la circulación de su mensaje: “Mientras más censura, más llega el mensaje”, ironizó, acusando a la empresa de premiar a sus empleados por decisiones “imbéciles”.

El gobernante ya ha tenido disputas con otras redes sociales. En 2021, Facebook bloqueó temporalmente su cuenta por difundir un medicamento contra el covid-19. En 2024 denunció bloqueos en TikTok y ordenó suspender el acceso a X en Venezuela.

Ese mismo año eliminó WhatsApp de su teléfono tras las protestas poselectorales que dejaron decenas de muertos y miles de detenidos.

El cierre de su canal coincide con un despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Caracas interpreta como una amenaza directa.