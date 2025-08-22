Maduro desestima “amenazas” de EE. UU.: “Nada ni nadie tocará a Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro afirmó este viernes que la verdadera riqueza de Venezuela “es más que el petróleo, oro, hierro y gas”, al sostener que el país posee una herencia “moral, espiritual y ética” legada por los libertadores.

Durante un acto convocado por el Poder Legislativo para reafirmar el compromiso con la soberanía, Maduro desestimó las recientes amenazas de Estados Unidos y aseguró que el país se mantendrá firme ante cualquier intento de injerencia, reseñó Globovisión.

Esta patria es inexpugnable, nadie tocará a Venezuela, nada ni nadie la tocará. Venezuela se respeta, y el que no hace respetar su familia y su tierra, no se respeta a sí mismo”, sostuvo desde la Asamblea Nacional.

El mandatario también hizo un llamado a la unidad nacional, pidiendo dejar de lado las diferencias políticas. “No es tiempo de colores ni bandos, es una sola bandera que nos cobija: amarillo, azul y rojo. Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz y que se respete la soberanía y la independencia por encima de cualquier cosa”, enfatizó en la cadena nacional de radio y televisión.

Asimismo, agradeció los pronunciamientos de distintos países que han expresado respaldo a Venezuela frente a las tensiones con Washington.