Maduro defiende que Decreto de Estado de conmoción exterior “protege nuestra paz”

Maduro reiteró que se trata de casos de específicos de “agresión militar”. Sostuvo que el país ha sido “agredido económicamente” y en diferentes aspectos, no obstante, resaltó que el Decreto solo aplica en materia dde defensa. “Venezuela no amenaza a nadie”, dijo
El presidente Nicolás Maduro inició su programa televisivo, Con Maduro+, mencionando la reciente firma del Decreto de Estado de conmoción exterior, que fue dado a conocer este lunes por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, otorgándole “poderes especiales” al mandatario en caso de “agresiones” estadounidenses.

El Jefe de Estado afirmó que este decreto tiene como propósito “proteger nuestro pueblo, proteger nuestra paz”.

Sostuvo que “los alcances en todas las direcciones del Decreto de Estado de conmoción exterior” se ejecutarían “si Venezuela fuese agredida por el imperio estadounidense”.

Maduro reiteró que se trata de casos de específicos de “agresión militar”. “Porque todo el mundo sabe que hemos sido agredidos económicamente y hemos salido adelante”, afirmó el mandatario.

Por su parte, aplaudió que su delegación “ha tenido una victoria gigantesca en la ONU”. “No recuerdo un año que hayamos tenido tanto apoyo como este año, un éxito rotundo, la participación y apoyo de Venezuela”, dijo en relación a la postura sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Venezuela no amenaza a nadie, no es amenaza de nadie. Venezuela es esperanza para un mundo de paz”, agregó.

