Maduro convocó a “movilización nacional” ante despliegue naval de EE. UU.

El presidente Nicolás Maduro realizó este jueves un llamado a la movilización nacional para fortalecer las estructuras de defensa del país. Durante su intervención, el mandatario informó que la Milicia Nacional Bolivariana cuenta actualmente con más de cuatro millones 500 mil ciudadanos activamente alistados en sus programas.

Maduro destacó la importancia de la unión cívico-militar como la fórmula fundamental para garantizar la integridad territorial y la estabilidad nacional. En este sentido, el presidente convocó a toda la población a integrarse al Gran Plan de Soberanía y Paz Simón Bolívar, una iniciativa que busca "consolidar la estructura de defensa popular en el país y sumar esfuerzos en pro de la paz".

Para poner en marcha este plan, el presidente anunció un macro proceso de alistamiento nacional que se llevará a cabo el próximo fin de semana, sábado y domingo, en diversos puntos estratégicos de Venezuela. Entre los lugares habilitados para el alistamiento se incluyen cuarteles, unidades militares, plazas públicas y las 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral distribuidas por todo el territorio nacional. Esta acción tiene como objetivo integrar a más ciudadanos a las filas de la Milicia Nacional, incrementando la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de amenaza.

Nosotros no queremos conflicto, lo que queremos es que se respete el derecho a la paz, la independencia y la soberanía”, aseguró Maduro, enfatizando que la movilización no busca escalar tensiones internacionales, sino más bien fortalecer las capacidades defensivas del país en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica.

El llamado a la acción se da en un momento en que Venezuela ha enfrentado un escenario internacional complejo, con crecientes presiones externas y acusaciones de interferencia en los asuntos internos del país. El presidente venezolano reafirmó que este alistamiento y fortalecimiento de la Milicia Nacional Bolivariana son parte de una estrategia de defensa y preservación de la paz, enmarcada en el respeto a la soberanía nacional.

Este anuncio se produjo justo cuando está previsto un despliegue naval anunciado por EE. UU., con la movilización de tres embarcaciones de la Armada de ese país y unos cuatro mil efectivos en el mar Caribe, con el objeto de "combatir el narcotráfico".