Maduro celebra “alta participación popular” el #1Nov y llama a la movilización rumbo al #23Nov

El presidente Nicolás Maduro destacó este domingo la amplia participación ciudadana registrada durante las más de 2.500 Asambleas del Poder Popular y Comunal realizadas el sábado 1 de noviembre en todo el país. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario calificó el proceso como un paso hacia “un nuevo sistema de democracia directa y vecinal”.

Maduro enmarcó estas jornadas dentro de una continuidad histórica de movilización social iniciada hace 27 años, cuando —según expresó— “este pueblo dijo basta y se echó a andar”. En su mensaje, sostuvo que las comunidades continúan “demoliendo los viejos monstruos burocráticos y burgueses”, y citó al pensador italiano Antonio Gramsci para resaltar la necesidad de superar las estructuras que “aún no terminan de ser derrotadas”.

Según reseña de Globovisión, el jefe de Estado insistió además en la importancia de mantener la coordinación entre el poder popular y los cuerpos de seguridad, al destacar la “fuerte fusión popular-militar-policial” como base del "proceso revolucionario".

Finalmente, convocó a una nueva jornada de trabajo colectivo para este domingo 2 de noviembre, denominada “Cayapa”, e instó a los distintos niveles de gobierno a sumarse a la iniciativa en el marco de la ruta hacia la consulta popular del 23 de noviembre. “¡Nuevamente a la carga!”, expresó el mandatario.