Maduro califica como “guerra psicológica” acciones de Trump: “No podrán con Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro expresó que el país responderá “con trabajo, hechos y obras” a la “guerra psicológica” que asegura, sé orquesta desde Estados Unidos. El mandatario afirmó esto haciendo referencia al despliegue militar en el Caribe, con el que el Gobierno estadounidense lo acusa de liderar el cártel de los Soles.

“Hechos, obras y acciones, más que rumores, mentiras, campañas, estupideces”, reclamó Maduro durante un discurso televisado.

El Jefe de Estado calificó de “canallas” a quienes lo señalan de participar en narcotráfico.

También defendió la “labor” antidrogas en plena escalada de tensiones políticas con Washington, que ha intensificado sus acciones militares cerca de Venezuela. Maduro, que ya ha recurrido al insulto en otras ocasiones, ha vuelto a plantear: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”. En este sentido, advirtió a quienes “quieren hacer daño” de que “no han podido ni jamás podrán” con Venezuela.

Mientras tanto, Trump ha autorizado varios bombardeos sobre supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha acusado a Maduro de promover el tráfico de drogas, en una serie de críticas devueltas desde Caracas prácticamente en la misma línea.

Maduro ha afirmado que las fuerzas de seguridad de Venezuela se han incautado en lo que va de año de 63 toneladas de droga y ha aludido a una supuesta “casualidad” al señalar que, mientras Estados Unidos “movía unos aviones por el Caribe”, otras dos aeronaves vinculadas al narcotráfico intentaron entrar en territorio venezolano.

“Le pasaron por el frente (a los aviones estadounidenses), pero nuestro sistema de defensa aérea le salió al paso, aplicó la ley, aplicó los protocolos completos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Derecho Internacional”, ha añadido.