Maduro asegura tener desplegados cinco mil misiles antiaéreos rusos en “puntos clave” de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro precisó que el plan de defensa del territorio nacional ante el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cuenta con más de cinco mil misiles antiaéreos rusos denominados Igla-S (sistema de misiles tierra-aire), en los puestos claves de la defensa antiaérea “para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad".

"El Igla-S es una de las armas más poderosas que hay, Son más de cinco mil y el rancho ardiendo", enfatizó Maduro, agregando: "el que entendió, entendió".

Explicó que "estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Igla-S que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y ciudad, que usted ni se imagina del territorio venezolano. De Norte a Sur, de Este a Oeste", citó Venezolana de Televisión.

Así lo aseguró en el acto de relanzamiento de la Gran Misión "Negro Primero", en las instalaciones del Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora.

“La Fanb cuenta con unos sistemas antidrones, no digo más, estamos mostrando la puntica. Los Igla-S para ensayar y eso no pela. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene más de cinco mil en los puestos claves de la defensa antiaérea”, puntualizó el mandatario.