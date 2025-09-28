Maduro asegura que Venezuela está organizada y lista para cualquier eventualidad nacional urgente

El presidente Nicolás Maduro afirmó este domingo que Venezuela está organizada y preparada para enfrentar “cualquier eventualidad”. Sus declaraciones se dieron luego de que miles de ciudadanos y organismos estatales participaran el sábado en un simulacro nacional de emergencias, diseñado para enfrentar desastres naturales o un posible “conflicto armado”.

La actividad respondió al reciente enjambre sísmico en el occidente del país y al despliegue militar estadounidense en el Caribe, señalado por Caracas como una potencial amenaza.

“Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil. Desde zonas urbanas hasta rurales y costeras, todos los sectores e instituciones del Estado se activaron con disciplina: Protección Civil, bomberos, Fanb, cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas”, escribió Maduro en Telegram.

El mandatario aseguró que Venezuela “está despierta, organizada y preparada para enfrentar cualquier eventualidad”, y destacó que la articulación entre pueblo y Estado constituye la “mayor fortaleza” de la nación. “Aquí nadie improvisa: tenemos planes, respuestas y voluntad para enfrentar lo que venga”, añadió.

El simulacro se realizó en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y centros educativos y sanitarios, con la participación de 11.767 funcionarios de distintos organismos en todo el territorio.

De acuerdo con un balance oficial, se recrearon 411 escenarios de emergencia, que incluyeron inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamientos, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, eventos tecnológicos y contaminación por agentes biológicos.

Los ciudadanos participaron de manera voluntaria y recibieron instrucciones sobre la organización y la respuesta ante casos de desastre o riesgo. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que el simulacro también forma parte del entrenamiento de milicianos ante la “agresión del imperialismo”, refiriéndose a Estados Unidos.

La jornada fue convocada por Maduro luego de que se registraran 10 sismos y 21 réplicas hasta la madrugada del jueves 25 de septiembre.