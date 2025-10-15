Maduro asegura que la paz está garantizada en cada zona y territorio del país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la paz y la estabilidad “están garantizadas en cada zona, territorio y estado del país”, al destacar los avances de la Operación Independencia 200 y la labor de las Zonas de Defensa Integral (Zodi).

“Está ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio, estado por estado. ¿Y quién gana la paz? La sociedad entera, unida en perfecta unión nacional”, expresó el mandatario durante un acto transmitido por el canal del Estado.

Maduro afirmó que el país “se transforma en un ejemplo de dignidad, valentía y trabajo”, y llamó a reforzar las acciones de seguridad y organización en los próximos días.

El jefe de Estado anunció además que este jueves 16 de octubre se activarán nuevas Zodi en los estados Táchira, Apure y Amazonas, con el objetivo de fortalecer la defensa y la estabilidad en las zonas fronterizas.