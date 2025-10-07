Maduro asegura que “alertó” a EE. UU. sobre supuesto plan terrorista en su Embajada

El presidente Nicolás Maduro dijo este lunes que fueron detectados los responsables de la operación de “falsa bandera” donde pretendían colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Durante su programa Con Maduro+, detalló que el Gobierno de los Estados Unidos tiene toda la información de los involucrados, además de indicar que continúan las investigaciones para capturar a estos personajes que se encuentran en Venezuela.

“En la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, encargado de los procesos de Diálogo por la Paz de Venezuela, ha informado también de los responsables de estas acciones terroristas (…) el Gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión, qué y dónde conversaron”, añadió el Jefe de Estado.

Asimismo, afirma que tras las acciones fueron reforzadas las medidas de seguridad en la embajada norteamericana. “A pesar de las diferencias que existen con el país norteamericano, la Embajada es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional”.

“Nosotros, hemos alertado al gobierno de los EE.UU. de un plan para atacar su embajada, en Caracas. Contamos con fuentes de inteligencia que coincidieron en las pistas, donde un grupo de extremistas y terroristas tenían planeado colocar en la embajada de los Estados Unidos una carga de explosivos”, afirmó.

Agregó que “el gobierno de los Estados Unidos tiene toda la información de los involucrados. Nosotros, continuamos en las investigaciones”, puntualizó Maduro.

La noche de este lunes, The New York Times reseñó que el presidente Trump habría ordenado a su enviado especial para Venezuela, Rick Grenell, cortar comunicaciones con Venezuela, no obstante, Maduro no hizo mención del caso.