Maduro asegura independencia frente a Estados Unidos y critica a oligarquías venezolanas

Durante una visita al Complejo Urbanístico Hugo Chávez en La Guaira, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó que no tiene compromisos financieros ni políticos con Estados Unidos.

El mandatario cuestionó la decisión de la administración de Donald Trump de ofrecer una recompensa por su captura y señaló que las élites locales, a las que calificó de “vende patria”, actúan en complicidad con intereses externos.

“Nosotros no tenemos precio. Yo no tengo deudas con el imperialismo ni con esas oligarquías de los apellidos. Nuestro pueblo mantiene siempre la misma actitud de dignidad”, expresó.

Maduro insistió en que su gestión se sostiene de manera soberana y que su papel como presidente es el de un dirigente “independiente”, sin ataduras a potencias extranjeras ni a sectores de poder económico.