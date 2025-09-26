Maduro ascendió a “general de la Patria” a Francisco Arias Cárdenas

En un acto conmemorativo por el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el presidente Nicolás Maduro ascendió este viernes al exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, a "General de la Patria", quien además recibió la espada de Bolívar.

En el evento también fueron ascendidos Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach, otorgándoles el título de "General de la Patria" y entregándoles la espada de Bolívar, un símbolo de alto valor histórico y patriótico.

Durante la ceremonia, Maduro destacó la trayectoria de los ascendidos, a quienes describió como “generales morales, íntegros, fundadores de este proceso de revolución militar y bolivariana”. Subrayó su compromiso con los ideales del fallecido presidente Hugo Chávez, afirmando que “ver su rostro es ver a Chávez, vivo, presente, combatiente”.

Francisco Arias Cárdenas fue reconocido "por su papel en la consolidación del proyecto revolucionario". Wilmar Castro Soteldo, actual ministro de Agricultura, fue ascendido al grado inmediato superior, elogiado por “abrir los caminos de la patria resucitada” y su labor en la promoción del nacionalismo. Por su parte, Francisco Ameliach, exgobernador de Carabobo y exconstituyente, fue promovido a General de Ejército y General de Milicia, recibiendo la encomienda de llevar el legado de Bolívar “a los barrios y al campo”.

El presidente resaltó la relevancia histórica de la espada de Bolívar, describiéndola como “el sol del Perú” y un emblema de la lucha libertadora de América del Sur. Asimismo, expresó su admiración por la experiencia y sabiduría de los ascendidos, a quienes calificó como “compañeros de todas las horas y todas las luchas”.