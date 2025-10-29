Maduro anuncia nuevas detenciones de “mercenarios” asociados a la CIA

El presidente Nicolás Maduro informó este miércoles la detención de otro grupo de mercenarios vinculados al presunto plan de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que pretendía la ejecución de un ataque contra un buque de Washington en Trinidad y Tobago con el objetivo de atribuirle la responsabilidad a su Gobierno e “iniciar una guerra”.

“Hemos capturado nueva gente allá en el oriente, un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos”, dijo en un acto en un barrio de Petare este miércoles.

Reiteró que la intención de esta operación que han “doblegado” pretendía enfrentar al pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago.

"Lo que denunciamos, que descubrimos, los capturamos, los mercenarios capturados han declarado todo, y peinamos la zona. Un plan de la propia CIA con toda la maldad”, señaló el mandatario.

Maduro agregó que dichas acciones buscan “justificar una escalada militar” contra Venezuela y un enfrentamiento entre países de la región.

Vale recordar que las tensiones entre Venezuela, Estados Unidos y ahora Trinidad y Tobago se han incrementado luego de la llegada de un buque de guerra del Pentágono a la isla vecina.

Maduro arremetió este lunes contra la primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, acusándola de ser “alcahueta” del gobierno estadounidense, en el marco del despliegue militar en el Caribe, que incluyó la llegada de un buque a la isla, vecina de Venezuela.

Maduro relató que, de acuerdo con investigaciones hechas por su administración, dentro de Venezuela ya habría agentes de la CIA con la misión de atacar el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense, a fin de iniciar una supuesta guerra entre Venezuela y Estados Unidos.

Comparó el caso con la explosión del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana, Cuba, el 15 de febrero de 1898, evento que precipitó la Guerra Hispano-Estadounidense.

Contó que los primeros sujetos detenidos este fin de semana en Venezuela serían miembros de la CIA que tendrían la presunta misión en el país. “Entre sábado en la noche y ayer domingo en la madrugada se hicieron un conjunto de capturas de mercenarios que podrían ser preparados por la CIA. Esto nos llevó a descubrir el plan de autoataque que se iba a hacer la CIA a sus naves militares que tiene posicionadas frente a Venezuela en Trinidad y Tobago”, apuntó.

“Nosotros le informamos al gobierno de Trinidad y Tobago, saben que es verdad. Eso es lo que se pretendía con el barco que metieron Trinidad y Tobago, donde, lamentablemente, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta propulsora de la guerra por sus debilidades personales, físicas, mentales y morales”, dijo Maduro este lunes durante su programa Con Maduro+.