Maduro anuncia intercepción de dos aviones del narcotráfico: “Para que respeten a Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) interceptó dos aviones presuntamente pertenecientes al narcotráfico y sobrevolaron suelo venezolano sin autorización.

“Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte, y, en el uso de la ley de intersección, y cumpliendo con todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la Aviación Bolivariana les dio pim pum pam al narcotráfico, para que respeten a Venezuela”, dijo Maduro durante una transmisión en vivo durante una visita a Petare.

El mandatario exhortó a la milicia nacional a “ejercer la soberanía”. “Y así todos los días, ejerciendo la soberanía. Soberanía que no se ejerce, soberanía débil, pero Venezuela usa todos sus órganos políticos, policiales, militares y populares y defiende su soberanía”, expresó.

Por su parte, el comandante estratégico operativo de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, anunció el martes la intercepción de una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano sin cumplir con el plan de vuelo propuesto.

También detalló en redes sociales que la unidad apagó el transpondedor, cortó comunicaciones y tomó rumbo hacia el sur de Venezuela, ingresando de manera ilícita al país.

“Al tomar rumbo por el sur de Venezuela e ingresar de manera ilegal al territorio, fue detectada y declarada como blanco de interés y vector hostil”, apuntó.

Expuso que la aeronave “aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure y se procedió inmediatamente a su inmovilización”.

Ya en tierra, los efectivos militares la inutilizaron en ejercicio de la soberanía nacional. “No somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos, no procesamos, ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas”, expresó el general en jefe en su cuenta en Instagram.