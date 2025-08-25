Maduro amplía jornadas de alistamiento miliciano en defensa de soberanía nacional venezolana

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la alta participación ciudadana en la jornada de alistamiento miliciano realizada este fin de semana en todo el país, la cual calificó como un hecho histórico en la defensa de la soberanía venezolana.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario destacó que la asistencia masiva constituye “el primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional” y aseguró que “los pueblos del mundo admiran la valentía del pueblo venezolano”.

Ante esta respuesta, Maduro anunció la extensión de la convocatoria para los días 29 y 30 de agosto, con el propósito de permitir que más ciudadanos puedan incorporarse al llamado de filas en defensa de la patria.

El jefe de Estado señaló que el proceso de alistamiento responde a un mandato constitucional que establece la obligación de todos los venezolanos de contribuir a la defensa nacional. Subrayó que en varias ciudades los centros de inscripción se vieron colapsados por la cantidad de participantes, algo que calificó como “impresionante” y “emocionante”.

Finalmente, Maduro llamó a la unidad de los patriotas para enfrentar las amenazas externas y garantizar la paz del continente. “Con el espíritu de los libertadores, venceremos nuevamente esta prueba que la vida nos impone”, expresó.