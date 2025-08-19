El diario plural del Zulia


Maduro afirma que Venezuela “tiene con qué” y por eso “somos un territorio de paz”

El mandatario subrayó la importancia de la unión entre el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para consolidar un modelo de autodeterminación y defensa integral. “La Revolución Bolivariana defiende la paz desde la fortaleza, no desde la sumisión, gracias a la preparación del Poder Popular junto a la Fanb", señaló
Redacción Versión Final
@VersionFinal Prensa Presidencial

El presidente Nicolás Maduro afirmó este martes, durante cadena nacional, que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para defender su soberanía, destacando que el país es "un territorio de paz".

Que lo sepan los imperios, Venezuela tiene con qué, y por eso somos un territorio de paz”, declaró durante el acto de lanzamiento de 299 Cuadrantes de Paz en Caracas y el balance de la Base de Misiones en la comunidad de El Guarataro, en la capital, informa El Universal.

El mandatario subrayó la importancia de la unión entre el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para consolidar un modelo de autodeterminación y defensa integral.

La Revolución Bolivariana defiende la paz desde la fortaleza, no desde la sumisión, gracias a la preparación del Poder Popular junto a la FANB”, afirmó.

Además, Maduro anunció la ampliación de los Cuadrantes de Paz en la capital, que pasaron de 146 a 299. Estos circuitos contarán con tecnología avanzada de comunicación, vehículos motorizados, patrullaje constante y sistemas de respuesta inmediata para reforzar la seguridad y la tranquilidad en las comunidades.

