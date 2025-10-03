Maduro afirma que "Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga"

Durante la Conferencia Internacional “Colonialismo, neocolonialismo y despojos territoriales del imperialismo occidental”, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó que el país no se arrodillará ante ningún poder extranjero. “Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga”, expresó con firmeza.

El mandatario respondió así a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que la nación bolivariana mantendrá su soberanía, dignidad y proyecto político sin concesiones. Para Maduro, la encrucijada actual no es negociable: “independencia o colonia, libertad o esclavitud”.

El jefe de Estado rechazó cualquier modelo de subordinación que convierta a Venezuela en satélite de otra potencia, e instó a los países de la región a fortalecer la integración, evocando la gesta de los libertadores.

Subrayó que el pueblo venezolano defiende su proyecto de manera justa y diplomática, pero está dispuesto a luchar con las armas si fuese necesario.

Asimismo, denunció una guerra mediática que, según dijo, busca justificar una intervención militar para imponer gobiernos títeres y apropiarse de los recursos naturales del país. Enfatizó que se difunden constantemente noticias falsas y manipulaciones desde centros de poder internacionales, pero confió en que los propios ciudadanos estadounidenses comprenden el trasfondo de estas campañas.