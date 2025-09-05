Maduro advierte a EE.UU.: “Venezuela pasará a lucha armada si es agredida”

Nicolás Maduro advirtió este viernes 5 de septiembre que Venezuela pasaría a una “etapa de lucha armada” en caso de sufrir algún tipo de agresión.

La declaración la hizo durante la “Activación de la Unidad Comunal Milicia, al Combate”, donde destacó la preparación militar y defensiva del país.

Según el mandatario, la respuesta no sería improvisada, sino una “lucha armada planificada y organizada de todo el pueblo”, cuyo objetivo principal sería garantizar la soberanía, la paz y la integridad territorial.

Maduro, se dirigió directamente al gobierno de Estados Unidos, pidiéndole que abandone su supuesta política de "cambio de gobierno violento" no solo en Venezuela, sino en toda América Latina y el Caribe.

Asimismo, solicitó al presidente Donald Trump que respete la soberanía e independencia de Venezuela.

El gobernante también rechazó las acusaciones que vinculan al país con la producción y tráfico de drogas, calificando esos señalamientos como un “expediente sucio tipo Hollywood”.

Además, el político aseguró que Venezuela no produce "hoja de coca ni cocaína" y destacó avances en materia de lucha antidrogas, basados en datos de organismos internacionales.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente tensión con Estados Unidos, que recientemente desplegó una importante flota naval en el mar Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico, considerada por Caracas como una amenaza directa.