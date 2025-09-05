El diario plural del Zulia


Maduro advierte a EE.UU.: “Venezuela pasará a lucha armada si es agredida”

Aseguró que la respuesta sería de todo el pueblo en defensa de la soberanía. Pidió a Estados Unidos abandonar lo que llamó una política de “cambio violento”. Negó que Venezuela produzca drogas y defendió avances en la lucha antidrogas
Redacción Versión Final
Nicolás Maduro advirtió este viernes 5 de septiembre que Venezuela pasaría a una “etapa de lucha armada” en caso de sufrir algún tipo de agresión.

La declaración la hizo durante la “Activación de la Unidad Comunal Milicia, al Combate”, donde destacó la preparación militar y defensiva del país.

Según el mandatario, la respuesta no sería improvisada, sino una “lucha armada planificada y organizada de todo el pueblo”, cuyo objetivo principal sería garantizar la soberanía, la paz y la integridad territorial.

Maduro, se dirigió directamente al gobierno de Estados Unidos, pidiéndole que abandone su supuesta política de "cambio de gobierno violento" no solo en Venezuela, sino en toda América Latina y el Caribe.

Asimismo, solicitó al presidente Donald Trump que respete la soberanía e independencia de Venezuela.

El gobernante también rechazó las acusaciones que vinculan al país con la producción y tráfico de drogas, calificando esos señalamientos como un “expediente sucio tipo Hollywood”.

Además, el político aseguró que Venezuela no produce "hoja de coca ni cocaína" y destacó avances en materia de lucha antidrogas, basados en datos de organismos internacionales.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente tensión con Estados Unidos, que recientemente desplegó una importante flota naval en el mar Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico, considerada por Caracas como una amenaza directa.

